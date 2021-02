Einschulungsuntersuchungen im Eichsfeld werden angepasst

Eichsfeld. So werden die Untersuchungen zur Einschulung im Eichsfeld von den Auswirkungen der Pandemie berührt.

Die Einschulungsuntersuchungen können in diesem Jahr wegen der pandemiebedingten Mehrbelastung und der damit verbundenen Personalknappheit zunächst nur in angepasster Form stattfinden, teilt das Landratsamt mit. Aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in Thüringen auf unserem Live-Blog.

So werden zunächst alle Kinder mit bekannten Förderbedarfen sowie Kinder, bei denen eine Zurückstellung oder vorzeitige Einschulung angedacht ist, untersucht. Die Meldung der Kinder erfolgt über die Schulen an das Gesundheitsamt. Sollten bei einem Kind Förderbedarfe bestehen oder ist eine Rückstellung oder Voreinschulung gewünscht, werden Eltern gebeten, dies der zuständigen Schule mitzuteilen. Für alle anderen Kinder sollen die Einschulungsuntersuchungen bis zum Beginn der Sommerferien stattfinden.

Die Einladung dazu erfolgt per Post durch das Gesundheitsamt. Die Untersuchungen finden wieder in den Räumen des Kulturhauses in Heiligenstadt statt.

