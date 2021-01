Erfurt meldet 70 Corona-Neuinfektionen am Samstag

Das Erfurter Gesundheitsamt hat am Samstagmorgen 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden bestätigt. Neue Todesfälle waren nicht zu beklagen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 152,3. Am Vortag lag sie bei 157 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner.

60 Erfurter gelten neu als Genesen. Die Zahl der aktiven, bekannten Infektionen liegt nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell bei 827.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt 4134 Personen positiv getestet. 3129 sind genesen. 115 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.