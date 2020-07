Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Weiterer Infizierter genesen

Eine weitere Person aus dem Landkreis Gotha, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, ist genesen. Das teilt das Landratsamt Gotha am Mittwoch mit. Die Zahl der Corona-Fälle ist seit sieben Tagen unverändert bei 314.

Noch fünf Personen im Landkreis gelten derzeit als an Covid-19 erkrankt. Zwei von ihnen werden stationär behandelt. Die Zahl der Genesenen ist am Mittwoch auf 279 gestiegen. Unverändert bleibt die Opferzahl in Gotha: 30 Menschen sind im Landkreis bisher mit der Infektion verstorben.

Das Landratsamt Gotha beantwortet unter Telefon: 03621/214414 Fragen zum Corona-Virus im Landkreis.