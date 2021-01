Weimarer Land Vermelden musste das Landratsamt Weimarer Land am Dienstag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19

Heim in Ettersburg erneut massiv von Corona betroffen

Landkreis. Im Alten- und Pflegeheim Ettersburg sind 15 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Von den betroffenen Heimbewohnern der Stationen 1, 3 und 4. liegen mittlerweile alle Testergebnisse vor. Derzeit stehen nur noch die Tests einiger Mitarbeiter aus, bei denen erst am Wochenende ein Abstrich vorgenommen wurde. Alle Infos zur Lage in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Derweil meldet das Landratsamt am Dienstagvormittag zehn Neuerkrankungen im Weimarer Land innerhalb eines Tages. Gleichzeitig gelten 42 Personen als wieder genesen, womit sich die Zahl der Aktivkranken auf 517 reduziert. Innerhalb der letzten Woche erkrankten 195 Menschen neu an Covid-19. Demzufolge liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei einem Wert von 237,8. Ab einer Inzidenz von 300 gelten seit dem Wochenende im Landkreis verschärfte Maßnahmen, etwa bei der Teilnehmerzahl an Beerdigungen, Hochzeiten und Gottesdiensten.

Vermelden musste das Landratsamt am Dienstag auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Damit liegt die Zahl derer nun bei insgesamt 21.

Während innerhalb eines Tages die Zahl der Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung auf 347 gestiegen ist, blieb jene der Reiserückkehrer konstant bei 60.