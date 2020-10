Ilm-Kliniken begrenzen Besuche nach Corona-Shutdown

Aufgrund steigender Infektionszahlen werden die Besuchszeiten in den Ilm-Kreis-Kliniken stark begrenzt.

Ilm-Kreis. Begleitung in den Kreißsaal am Standort Arnstadt bleibt erlaubt

Neue Besuchsregelungen gelten ab Montag, dem 2. November, in den Ilm-Kreis-Kliniken. Die Maßnahmen dienen dem bestmöglichen Schutz der Patienten in Arnstadt und Ilmenau vor einer Covid-19-Ansteckung, so eine Sprecherin der Kliniken.

Ab Montag dürfen Patienten pro Tag nur noch einen Besucher empfangen. Als Besuchszeit wird die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr festgelegt. Nach Möglichkeit sollte auch jeder Tag derselbe Besucher kommen. Außerdem muss ein Registrierungsbogen ausgefüllt werden. Zudem gilt Masken- und Abstandspflicht, Hände sollen desinfiziert werden.

Keine Besuche absolvieren dürfen Personen unter 16 Jahren, Menschen mit Atemwegsinfektionen oder mit Kontakt zu Personen, die positiv auf Corona getestet wurden.

Frauen, die zur Entbindung im Krankenhaus sind, dürfen von einer Person in den Kreißsaal begleitet werden. Auch sind Besuche auf der Wochenstation möglich.

Die Besuchsregelungen gelten bis auf weiteres und werden gegebenenfalls an das Infektionsgeschehen im Kreis angepasst. „Wir wissen, dass dies eine schwierige Situation ist. Zum Schutz aller bitten wir unsere Patienten und deren Besucher um Einhaltung der Maßnahmen“, so Marcel John, Geschäftsführer der Ilm-Kreis-Kliniken.