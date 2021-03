Impfpaten für Senioren im Landkreis Gotha gesucht

Die Freiwilligenagentur Gotha hat am Klosterplatz 6 ihren Sitz.

Im Landkreis Gotha werden Impfpaten gesucht. Das teilte Stephanie Herzog von der Freiwilligenagentur in Trägerschaft des Diakoniewerks Gotha mit. „Die Ehrenamtlichen sollen Menschen über 80 helfen, einen Impftermin zu bekommen – und zwar direkt von zu Hause aus.“ Es gehe nicht darum, ältere Menschen vor Ort zum Termin zu begleiten, stellt sie klar. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Über 80-Jährige aus Gotha oder dem Landkreis, die sich impfen lassen möchten, können ihren Unterstützungsbedarf telefonisch bei der Freiwilligenagentur Gotha melden. Die Mitarbeiterinnen leiten die Kontaktdaten der Hilfesuchenden an die ehrenamtlichen Impfpaten weiter. Die Paten rufen den älteren Menschen an, übernehmen die Terminvereinbarung und das Ausdrucken der Anmeldeformulare. Am Telefon füllen sie gemeinsam die Formulare aus und bringen diese zum Briefkasten der älteren Menschen. Impfpaten benötigen ein Telefon, einen internetfähigen Computer und einen Drucker. Sie sollten zeitlich flexibel sein und auf unnötige persönliche Kontakte verzichten, um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen. Für die Hilfesuchenden ist diese Unterstützung kostenlos.

Impfpaten melden sich bei der Freiwilligenagentur unter Telefon: 03621/30 58 19 oder per Mail anehrenamtlich@diakonie-gotha.de.