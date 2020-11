Die Infektionszahlen im Landkreis Sömmerda Thüringen haben auch am Wochenende weiter zugenommen.

Der am Freitag vom Gesundheitsamt vermeldete rasante Anstieg der Zahl an Covid-19-Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda schlägt sich in den Wochenendzahlen des Robert-Koch-Instituts nieder.

Dieses meldet für Sonntag 0 Uhr 425 bestätigte Corona-Fälle seit Pandemiebeginn. Es gibt die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) mit nunmehr 175,7 an. 24 Stunden davor lag er bei 162,8 und die Fallzahl bei 414.