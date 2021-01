Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt, Todeszahlen steigen

Steffen Erdmann-Czajor und Daniel Müller vom Bauhof der Stadt Mühlhausen verteilten am Freitagnachmittag am Mühlhäuser Bahnhofsvorplatz die ersten kostenlosen OP-Masken, die der Unstrut-Hainich-Kreis zu Verfügung stellt.

Bad Langensalza/Mühlhausen. Die Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt - auf derzeit 269. Das war zuletzt am 8. Januar so gewesen. Dagegen steigt die Zahl der Todesfälle an, weitere sechs Tote wurden gemeldet.

Weitere sechs Tote mit dem Coronavirus weist die am Samstagmorgen veröffentlichte Statistik des Unstrut-Hainich-Kreises auf. Damit sind seit Pandemiebeginn 145 Menschen mit dem Virus gestorben. 25 wurden in den vergangenen vier Tagen gemeldet. Derzeit werden weiterhin 64 Menschen aus dem Landkreis in einem Krankenhaus behandelt, laut der Statistik gibt es einen schweren Verlauf. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt dagegen - auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Nach den am Samstag von der Kreisverwaltung vorgelegten Zahlen sind derzeit 141 Pflegeheim-Bewohner Corona-positiv, ebenso 38 Mitarbeiter der Einrichtungen. Insgesamt sind derzeit 576 Menschen nachweislich mit Sars-Cov 2 infiziert, rund 50 weniger als am Freitag vermeldet. Die Inzidenz - die Zahl derer auf 100.000 Einwohner berechneten nachgewiesenen Infektionen in den vergangenen sieen Tagen - wird am Samstag mit 269 angegeben. Am 8. Januar hatte es im Unstrut-Hainich-Kreis zuletzt eine Inzidenz von unter 300 gegeben.

