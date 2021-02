Heiligenstadt. Das Eichsfeld vermeldet am Wochenende 46 Neuinfektionen. 25 Personen werden stationär behandelt, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 148,0.

Inzidenz im Eichsfeld sinkt - 27 Personen sind in stationärer Behandlung

Über das Wochenende hat das Gesundheitsamt 46 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Dem gegenüber stehen 91 Genesene. Daraus ergibt sich aktuell eine Gesamtzahl von 565 infizierten Eichsfeldern. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 148,0 am Samstag auf 126,0 am Sonntag gesunken. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.