Insgesamt 96 Personen waren Mittwochnachmittag in Weimar nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Labortests bestätigten neun Neuinfektionen – zehn Personen wurden als genesen eingestuft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Neuinfektionen waren überwiegend auf familiäre Kontakte von bereits positiv getesteten Personen zurückzuführen. In einem Fall sei die Infektion am Arbeitsplatz erfolgt. Ein weiterer Fall wurde bei einer Routine-Testung entdeckt. Nur in einem Fall blieb der Ansteckungsweg zunächst unklar.

Stationär behandelt werden in Weimar weiterhin sechs Patienten. 436 Personen (-54) waren in Quarantäne. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert sank auf 64,53/100.000 Einwohner (Vortag: 79,89).



Corona, Grippe oder Erkältung? Symptome richtig deuten