Junge Frau in Weimar an Corona erkrankt

In Weimar ist eine junge Frau an Corona erkrankt. Der Infektionsweg ist unbekannt, teilte die Stadt mit. Sie sei keine Reiserückkehrerin und habe keine bewussten Kontakte zu Erkrankten gehabt. Damit gab es seit Beginn der Pandemie bis Mittwoch 16 Uhr 122 positive Tests in Weimar, sieben Menschen gelten als aktiv krank.