Geschlossen bleibt in den nächsten Tagen die Grundschule in Kirchheim. Das ordnete am Donnerstagabend das Gesundheitsamt an. Grund ist die Corona-Infektion einer Hortkraft. Dass alle Schüler, Lehrer und Erzieher daheim bleiben müssen, liege am offenen Hortkonzept der Einrichtung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Für das Gesundheitsamt war es nicht möglich festzustellen, wer in direktem Kontakt zur erkrankten Hortkraft gestanden hat. Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus ungehindert verbreitet, wurde daher die Einrichtung vorübergehend zugemacht. Am Samstag, 28. November, sollen alle Kinder und Erwachsenen getestet werden. Die gleiche Hortkraft hat auch an der Grundschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen gearbeitet. Dort wurden 20 Kontaktpersonen aus zwei Klassen ermittelt. Auch sie werden am Samstag abgestrichen. Bereits am Freitag wurden 57 Lehrer und Schüler aus der Goetheschule in Ilmenau getestet. Sie sind direkte Kontaktpersonen eines weiteren positiven Falls. In der Arnstädter Tagesklinik des Ökumenischen Hainich-Klinikums Mühlhausen wurde ein Patient positiv getestet, der Kontakt zu sieben weiteren Patienten und zwei Mitarbeitern hatte. Positiv getestet wurde zudem ein Bewohner des Seniorenheims Hüttenholz in Ilmenau, fünf weitere Bewohner gelten als Kontaktpersonen. Das Personal wurde nicht unter Quarantäne gestellt, da die Mitarbeiter mit FFP-2-Masken gearbeitet haben. Geplant ist, in zwei Wohnbereichen Abstriche zu nehmen. Viele Tests werden wohl auch an der Technischen Universität durchgeführt. Dort erkrankte ein Student, der zuvor mehrere Seminare und Vorlesungen besucht hatte. Mit Stand Freitag gab es 294 aktive Coronafälle im Ilm-Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 166,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zwei bestätigte Fälle und sechs Verdachtsfälle, einer von ihnen intensivmedizinisch, behandelt.