Kreis Gotha: Vier weitere Todesfälle

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt Gotha am Dienstag. Damit steigt die Zahl der mit der Infektion Verstorbenen auf 109. Der Sieben-Tage-Wert sinkt derweil, bleibt jedoch auf sehr hohem Niveau.

28 neue Infektionen hat das Gothaer Gesundheitsamt innerhalb eines Tages registriert. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus steigt um fünf auf 91.

Als genesen gelten seit Dienstag weitere 75 Personen. Damit nimmt die Zahl der aktiven Infektionen um 52 ab.

Nachweislich haben momentan 760 Menschen im Landkreis Gotha Corona. In sieben Tagen haben sich in der Region 312 Männer und Frauen mit Covid-19 angesteckt. Damit sinkt die Inzidenz um 33. Gotha ist auf Platz 13 der höchsten Inzidenzen in Deutschland.