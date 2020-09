Kreis Gotha: Wieder drei Corona-Infizierte mehr

Deutschlandweit nehmen die Zahlen am Coronavirus erkrankten Personen erneut zu, so auch in Thüringen. So vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin, dass sich die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha auf 366 Infizierte erhöht hat. Das sind drei Menschen mehr als am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

