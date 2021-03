Impfmobile für den ländlichen Raum gefordert

Der Sömmerdaer FDP-Kreisvorstand hat seine Online-Tagung am Dienstag zu Kritik am Handeln der Landesregierung in der Pandemie-Bekämpfung genutzt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Der Kreisvorsitzende Uwe Schäfer bezeichnet die aktuelle Impfsituation als "sehr, sehr schlecht". Die Organisation trage den Gegebenheiten im ländlichen Raum überhaupt nicht Rechnung. Statt alte Menschen von Familienangehörigen gegen alle Kontaktbeschränkungsregeln durch die Gegend kutschieren zu lassen, sollten die Dörfer mit mobilen Impfteams angefahren werden. Schäfer: "Es kann doch nicht so schwer oder aufwändig sein, das eine oder andere Rettungsfahrzeug dafür auszurüsten. Etwa so wie die Sparkasse das Geld zu den Leuten bringt. Wir halten das für eine gangbare und bessere Alternative."

Weiteres Thema sei das Radwegenetz im Landkreis gewesen. Man habe u.a. die Initiativen der CDU/FDP-Fraktion im Sömmerdaer Stadtrat zur Anbindung von Rohrborn erörtert. Dabei und wegen der Kreisverkehr-Pläne in Orlishausen sei auch eine mögliche Verlegung der Bundesstraße 176 angesprochen worden. Schäfer will nachfragen.

Beim für den 1./2. Mai in Eisenberg als Präsenzveranstaltung geplanten Landesparteitag will der FDP-Kreisverband die erneute Kandidatur von Thomas Kemmerich als Landesvorsitzender unterstützen. Schäfer: "Er ist die liberale Stimme."