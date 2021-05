Lions spenden für Weimarer Studierende in Not

Weimar. Der Service-Club unterstützt den Förderverein der Hochschule mit 3520 Euro. Ihn erreichen aktuell weitere elf Hilferufe.

Der Lions Club Weimar Classic spendet 1800 Euro an den Förderverein Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. Ursprünglich war dieser Betrag für ein weiteres Deutschland-Stipendium des Clubs vorgesehen.

Corona-Blog: Infektionslage in Thüringen entspannt sich – Ehepaar schreibt Lyrik gegen Corona-Frust

Angeregt durch die Schilderungen des Fördervereins über Studierende in großer finanzieller Not haben die Lions jedoch beschlossen, ihm die Spende zu überlassen. Spontan stellten zudem drei Lions 1720 Euro bereit, so dass dem Verein 3520 Euro übergeben werden konnten.

Geld wird für Lebensmittel und Krankenkassenbeiträge verwendet

Dessen Vorsitzende Ulrike Rynkowski-Neuhof sagt: „Die satzungsgemäße Arbeit muss sich, der Not gehorchend, auf die Unterstützung von hilfsbedürftigen – meist ausländischen – Studierenden konzentrieren. Bis zum März 2021 konnten 40 junge Menschen gefördert werden. Inzwischen liegen uns schon wieder elf Hilferufe vor.“

Die limitierten Hilfen werden vornehmlich für Lebensmittel, aber auch für Krankenkassenbeiträge und Mieten aufgewandt, die den Studierenden nicht erlassen oder reduziert werden. Die Pandemie entzog ihnen nahezu jegliche Möglichkeit, bezahlte Nebenjobs auszuführen. Auftritte, Unterrichtsstunden, Dienstleistungen, etwa in der Gastronomie, fielen komplett aus. Oft sind auch die Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen und können keine Unterstützung leisten. Mit Blick auf das Studium kommt hinzu, dass fest geplante Wettbewerbe ausfielen, die für die Karrieren der Musiker sehr wichtig sind.

Lions haben ebenfalls weniger Einnahmen für soziale Zwecke

„Die Lions haben als eines ihrer Ziele vereinbart, aktiv für das bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Wohl der Gesellschaft einzutreten. Da ist es uns Verpflichtung und Ehre zugleich, einige wenige der hilfsbedürftigen Studierenden zu unterstützen“, sagt die Club-Präsidentin Andrea Geißler. Dabei fehlen den Lions durch die Absage des Neujahrsempfangs und dem zweiten Ausfall des Flohmarktes selbst Einnahmen für soziale Zwecke.

Der Autor ist Sprecher des Lions Clubs Weimar Classic