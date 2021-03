Rottleben. Die Gipslappen in der Höhle im Kyffhäuserkreis wachsen schneller. Höhlen-Chefin Anke Schreyer hofft auf eine Öffnung spätestens zu Ostern.

Lockdown verändert das Klima in der Barbarossahöhle bei Rottleben

Der monatelange Lockdown wirkt sich auch auf die Barbarossahöhle aus. Nicht nur, dass seit November keine Besucher ein- und ausgehen – auch im Inneren der Anhydrit(Gips)höhle bemerkt Höhlenchefin Anke Schreyer bereits leichte Folgen der Schließzeit. „Die Höhle arbeitet stärker, seit sie geschlossen ist. Wenn die Höhle so lange zu ist, herrscht ein anderes Klima“, erklärt Anke Schreyer. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog