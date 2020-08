Chefarzt Johannes Wölfer in den Räumen des künftigen Nano-Activators am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen. Derzeit werden die Räume umgebaut.

Am Standort Mühlhausen des Hufeland-Klinikums entsteht derzeit ein Zentrum, um Tumore der Hirnregion nach einer Operation mit Wärme behandeln zu können. In ganz Europa gibt es das Verfahren bisher am Uniklinikum in Münster, der Paracelsus-Klinik in Zwickau und an einer Klinik in Lubień in Polen.