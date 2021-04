Nordhäuser Anlagenbau-Firma lässt beim Betriebsarzt impfen

Nordhausen. Die Unternehmensgruppe Sülzle will allen Beschäftigten die Corona-Impfung anbieten – so schnell, wie Serum geliefert werden kann.

Die richtige Impfstrategie gegen das Coronavirus ist derzeit eines der am hitzigsten diskutierten Themen. Die Sülzle-Firmengruppe, zu der auch der Sülzle Stahlpartner-Standort in Nordhausen gehört, wählt diesen Weg: Das Stahl-, Anlagenbau- und Umwelttechnik-Unternehmen bietet seinen Beschäftigten an allen deutschen Standorten schnellstmöglich eine Corona-Impfung beim Betriebsarzt an, teilte Unternehmenssprecher Uwe Beckmann jetzt mit.

Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen im Corona-Liveblog

Der genaue Zeitpunkt der Impfungen hänge momentan noch davon ab, wann die Bundesregierung die Impfstoffe zur Verfügung stelle. Das Angebot sei freiwillig, jeder Mitarbeiter habe vorab die Gelegenheit, sich ausführlich über mögliche oder vermeintliche Risiken zu informieren.

Schülervertreter sprechen sich gegen Demos vor Schultoren aus

Corona-Proteste und Gegendemos in Erfurt, Jena und Nordhausen: Die Bilanz der Polizei

Starke Polizeipräsenz in Erfurt und Jena: Corona-Proteste und Gegendemos

Petition: 40.000 wollen Maskenpflicht an Schulen abschaffen

Schulöffnungen gleichen Lotterie-Spiel

Diskussion um siebte Biontech-Impfdosis in Thüringen