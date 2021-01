Notbetreuung in Gotha wird verlängert - Kein Regelbetrieb bis Mitte Februar

Die Notbetreuung in den kommunalen Kindergärten in Gotha wird erneut verlängert. Vorerst bis 14. Februar bleiben die Einrichtungen für den regulären Betrieb geschlossen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die schriftliche Anmeldung zur Notbetreuung habe sich bewährt, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Damit habe die Leitung des Kindergartens ein gutes Planungsinstrument, um das Betreuungspersonal nach Bedarf einzusetzen. Dies soll fortgeführt werden. Deshalb stehen nun auf der Internetseite der Stadt die Formulare „Anmeldung zur Notbetreuung“ für die Kalenderwochen fünf und sechs bereit.

Eltern, deren Kinder bereits in der Notbetreuung sind, benötigen keinen neuen Antrag. Eltern, denen es nicht möglich ist, das Formular selbst auszudrucken, sollen sich an die Kindergartenleitung wenden.

Die Anträge stehen unter www.gotha.de bereit.