Präsenzunterricht für alle Erfurter Schüler ab Donnerstag

Am Donnerstag wird für alle Klassenstufen in Erfurt wieder Präsenzunterricht angeboten.

Die Erfurter Schulen werden schon ab Donnerstag wieder für alle Klassenstufen geöffnet. Das hat das Bildungsministerium am Mittwochvormittag der Stadtverwaltung mitgeteilt. Weil die Stadt sieben Tage in Folge unter der 100er-Inzidenz blieb, können damit auch die Schüler ab der 7. Klassenstufe wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog