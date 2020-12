Vom Wochenende sechs Todesfälle im Ilm-Kreis gemeldet

„ Corona-Test “ steht auf einem Schild an der Eingangstür zum Landratsamt in Nordhausen

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 471 aktiven Fällen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 52 bestätigte Fälle, drei intensivmedizinisch, davon zwei mit Beatmung, und 14 Verdachtsfälle isoliert behandelt. Ein bestätigter Fall verstarb Montagvormittag in den Ilm-Kreis-Kliniken, über das Wochenende sind dem Gesundheitsamt weitere sechs verstorbene Fälle gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 30. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand