Sechs neue Corona-Infektionen noch vor dem Wochenende im Kreis Nordhausen

Sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus musste das Gesundheitsamt in Nordhausen noch vor dem Wochenende feststellen, zwei am Donnerstag, sechs am Freitag. Das teilte Landrat Matthias Jendricke (SPD) via Facebook mit. Alle neuen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog.

Auch angesichts der aktuellen Zahlen – der Inzidenzwert von Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 36,0 – sei der Südharz aber noch kein Risikogebiet erklärte er und wies auf die Relation dieser Feststellung hin: „Derzeit sind in Deutschland von 401 Kreisen immerhin 345 Landkreise Risikogebiete.“

Jendricke dankte in seinem Post daher allen Bürgern, die sich an die „üblichen AHA-Regeln“, also an die Gebote des Abstandhaltens, Händewaschens und der Alltagsmaske, halten.