Stadt Erfurt meldet fünf Neuinfektionen mit Coronavirus

In der Landeshauptstadt von Thüringen stieg am Dienstag die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf insgesamt 194 an. Das seien fünf weitere Infektionen, die seit dem gestrigen Montag hinzugekommen sind, so die Stadt Erfurt gegenüber dieser Zeitung. Nach unseren Informationen gab es fünf gemeldete Neuinfektionen zuletzt am 10. April 2020. Ab dann gingen die Zahlen in der Landeshauptstadt stetig zurück. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

