Neues Testzentrum öffnet in Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Der Landkreis Nordhausen ist um eine Testmöglichkeit reicher.

Ab 29. April öffnet das Testzentrum in Niedersachswerfen wieder in der Regelschule, Albertstraße 9a. Ohne Anmeldung kann man sich dort Montag bis Freitag 16 bis 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen.

Alle Informationen rund um das Coronavirus in Thüringen gibt es auf unserem Live-Blog.

Insgesamt gibt es im Südharz dann 14 Testzentren, wobei am 1. Mai nur das in Nordhausen in der Zorgestraße öffnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Südharz aktuell nach 41 Neuinfektionen bei 136,7. Seit Pandemie-Beginn starben im Landkreis 56 Menschen an oder mit Corona.