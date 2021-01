Thüringen intensiviert Suche nach Corona-Mutationen

Auch in Thüringen sollen künftig mehr Corona-Viren sequenziert werden, um Mutationen schneller zu identifizieren. Per Verordnung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU) Länder und Labore dazu verpflichtet, das Erbgut der Viren häufiger als bislang genetisch zu untersuchen und die Daten dem RKI zu übermitteln. Mittels der Coronavirus-Surveillance-Verordnung sollen so schneller Virusvarianten oder -Neuentwicklungen ermittelt werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

In Thüringen werden Virenproben derzeit nur an der Uniklinik in Jena sequenziert. Die Analysen würden ständig fortgesetzt, dabei stehe man im engen Austausch mit dem Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), sagte Klinik-Infektiologe Mathias Pletz. Auch am TLV sollen Virenproben sequenziert werden, man arbeite noch an der Umsetzung, so eine Sprecherin gestern.

Laut Thüringer Gesundheitsministerium sind einige Regelungen und Abläufe zwischen den Ländern und dem Robert-Koch-Institut noch nicht vollständig geklärt. „Das TLV steht in engem Kontakt mit dem Uniklinikum Jena, um die Einzelheiten zu besprechen.

In Thüringen bisher noch keine bekannten Mutationen nachgewiesen

Anschließend muss eine Laborabfrage in Thüringen gestartet werden“, sagte Ministeriumssprecherin Silke Fließ. Die Koordinierung der Probeneinsendung und -auswahl obliege dem TLV. An den Details werde derzeit noch gefeilt. Derzeit dauere der Vorgang einer Sequenzierung inklusive der Meldefrist bis zu zehn Tage.

Bei einer Regierungspressekonferenz hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag noch einmal vor der neuen Gefahr durch Mutationen des Coronavirus gewarnt. Diese seien ansteckender. In Thüringen wurden bisher noch keine der bekannten Mutationen aus Großbritannien und Südafrika nachgewiesen. In Leipzig bestätigte die Uniklinik am Donnerstag den Nachweis einer Infektion mit der Mutation aus Südafrika.