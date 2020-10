Vorerst wird es keine neuen Einschränkungen für das öffentliche Leben im Unstrut-Hainich-Kreis geben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eine neue Allgemeinverfügung werde es gegebenenfalls zu Beginn der kommenden Woche geben, hieß es am Freitag aus dem Landratsamt. Die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen lag am Freitag über der kritischen Marke von 50 je 100.000 Einwohnern. Nicht verändert hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus – es sind derzeit 67.

Eine weitere infizierte Person wurde mittlerweile ins Krankenhaus gebracht, sodass derzeit zwei Patienten stationär behandelt werden. Die übrigen Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus sind 340 Menschen in vorsorglicher Quarantäne.