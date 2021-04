Unstrut-Hainich-Kreis mit niedrigster Inzidenz in Thüringen

Mühlhausen. Die Infektionszahlen im Unstrut-Hainich-Kreis gehen weiter zurück - und zwar so weit, dass der Kreis thüringenweit die niedrigste Inzidenz aufweist.

Mit 108,6 hat der Kreis am Dienstag den niedrigsten Inzidenzwert in Thüringen erreicht.

Er gibt die Corona-Infektionen seit einer Woche pro 100.0000 Einwohner an und sank im Vergleich zu Montag um etwa zehn. 269 Menschen im Kreis sind aktuell infiziert, fünf weniger als am Vortag. Die Zahl der Menschen in häuslicher Quarantäne sank um 20 auf 731. Bislang gab es im Kreis 228 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, davon fünf in den letzten sieben Tagen.

