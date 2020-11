Wartburgregion: Corona-Zahlen steigen heftig an

Wartburgregion. In Eisenach und dem Wartburgkreis steigen die Corona-Zahlen an. Mittlerweile befinden sich 1246 Menschen in Quarantäne

Der Anstieg der Zahl der aktiven Infektionen im Wartburgkreis nimmt an Geschwindigkeit weiter zu. Binnen 24 Stunden (Stand 24. November, 14.50 Uhr) vermeldet das Gesundheitsamt 187 Fälle, 19 mehr als am Vortag. Und auch in der Stadt Eisenach gehen die Zahlen in die Höhe, auf 44 (plus 9 zum Vortag). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.