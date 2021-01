Weimar: Elf neue Infektionen und ein weiteres Todesopfer

Weimar. Elf neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Auch wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bestätigt. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an der Lungenkrankheit Verstorbenen erhöht sich damit auf 55. Die Zahl der Infizierten gibt das Gesundheitsamt der Stadt Weimar mit aktuell 261 an. Gegenüber dem Vortag hat sich die Zahl um 18 verringert. Stationär im Klinikum behandelt werden müssen 18 Patienten. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich aktuell auf 220,76/100.000 Einwohner (Vortag: 246,83). Zu den Ansteckungsursachen: dreimal Arbeitsumfeld, dreimal Familie, einmal Klinik, in vier Fällen konnte die Ansteckungsursache noch nicht ermittelt werden.