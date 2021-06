Weimarer Inzidenz seit langer Zeit wieder einstellig

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Schnelltests in den Weimarer Zentren.

Weimar. Das Robert-Koch-Institut ermittelt den niedrigsten Wert seit Oktober des vergangenen Jahres.

Erstmals seit Oktober 2020 ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes in den einstelligen Bereich gerutscht. Er wurde am Mittwoch mit 9,2 (Vortag 12,26) angegeben.

Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen im Corona-Liveblog

Mit Stand 0 Uhr wurden dem Weimarer Gesundheitsamt binnen 24 Stunden keine neuen Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Angesichts von drei zeitgleich Genesenen ging die Zahl der aktuell infizierten Weimarer auf 19 zurück.

Zudem konnten weitere 20 Menschen die Quarantäne verlassen, in der sich jetzt noch 72 Weimarer befinden. Alle 348 am Dienstag in den städtischen Testzentren durchgeführten Schnelltests fielen negativ aus.