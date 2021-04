Weimars Inzidenz erneut unverändert

Weimar. Auch im Weimarer Land verliert die Ansteckungswelle zum Glück an Tempo.

Regionaler Minimalerfolg in der Pandemie: Die Stadt Weimar kann den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zumindest stabil halten. Genau wie schon am Freitag und Sonntag lag diese Vergleichszahl hier auch am Montag bei 133,38. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Das Weimarer Gesundheitsamt registrierte von Sonntag zu Montag 17 neue Infektionen. Immerhin 14 Mal steckten sich die Betroffenen im Familien- und Freundeskreis an. Zwei weitere Weimarer gelten seit Wochenbeginn als genesen, so dass aktuell in Weimar 174 Menschen nachweislich mit dem Covid-19-Erreger infiziert sind. Sechs von ihnen werden stationär in einer Klinik behandelt. Die Zahl derer, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, liegt in der Stadt unverändert bei 96.

Im Kreis Weimarer Land verlor die zuletzt sehr ausgeprägte Welle an Infektionen zum Glück etwas an Tempo. Zehn neue Fälle wurden von Sonntag zu Montag bekannt. Derzeit sind im Landkreis 459 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 19 davon brauchen stationär Behandlung. Der Inzidenzwert im Weimarer Land stieg gegenüber Sonntag minimal auf nun 272,7. Seit Beginn der Pandemie im Vorjahr wurden im Landkreis inzwischen 3433 Menschen positiv auf Corona getestet, in der Stadt Weimar 2210.