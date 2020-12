Weitere Corona-Fälle im Ilm-Kreis bestätigt: 45 Patienten in Kliniken

Ilmenau Am Mittwoch meldet Thüringen 1340 bestätigte Corona-Fälle im Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 397 aktiven Fällen. Ein Todesfall kam am Dienstag dazu. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 19.

In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 45 bestätigte Fälle isoliert behandelt. So verteilen sich die Infektionen. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

In der Gemeinschaftsunterkunft Gehren sind acht weitere Bewohner positiv getestet worden. Auch in Schulen sind weitere positive Fälle aufgetreten: in der Assisischule Ilmenau (ein Fall) , am Lindenberg-Gymnasium (eine Lehrkraft), am Melissantes-Gymnasium Arnstadt (ein Fall), an der Grundschule Kirchheim (ein Fall) und an der Emil-Petri-Schule Arnstadt (ein Fall).

Weitere positive Fälle sind im Seniorenheim Hüttenholz Ilmenau (ein Bewohner und ein Schnelltest positiv), bei den Pflegebienen in Arnstadt (zwei Bewohner), bei der Senioreneinrichtung „pro civitate“ in Arnstadt (zwei Personalkräfte, eine Reinigungskraft), im Seniorenheim „Alte Boschschule“ Arnstadt (eine Personalkraft im Schnelltest) und im Seniorenwohnpark „Haus Am Geraufer“ (eine Personalkraft). In den Ilm-Kreis-Kliniken sind drei Personalkräfte positiv getestet worden. In einem Unternehmen am Erfurter Kreuz sind zwei Mitarbeiter positiv getestet worden.