Weiterer Corona-Todesfall im Eichsfeld

Die Gesamtzahl der Eichsfelder, bei denen nach einem Corona-Test ein positives Ergebnis vorlag, steigt auf 143. Dies teilte das Landratsamt am Montag mit. Am vergangenen Wochenende wurde eine weitere Neuinfektion mit dem Covid-19-Virus bekannt. Bedauerlicherweise wurde auch ein weiterer Todesfall in der vergangenen Woche gemeldet, heißt es in der Mitteilung. Da es am Wochenende keine Informationen von Seiten des Landratsamtes zu den Entwicklungen aufgrund „der erfreulichen rückläufigen Zahlen von Infizierten“ mehr gibt, wurde der Todesfall erst am Montag bekannt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

