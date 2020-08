Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Corona-Todesfall in Eisenach

In Eisenach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um eine 88-jährige Frau aus der Wartburgstadt.

Die Zahl der Todesfälle in der Region erhöht sich damit von 5 auf 6, davon vier in Eisenach und zwei im Wartburgkreis. Von den insgesamt 136 Fällen in der Wartburgregion seit Beginn der Pandemie sind 119 genesen (+1). Aktuell gibt es im Wartburgkreis noch elf und in der Stadt Eisenach vier aktive Fälle.

