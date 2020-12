Kreis Gotha. Auch wenn die Zahlen, der infizierten Menschen im Kreis um 37 Personen auf 443 Personen gesunken ist, steigen die Fallzahlen immer weiter an.

Wieder Coronafälle in Altenheimen im Landkreis Gotha

So liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog dem Robert-Koch-Institut Berlin) jetzt bei 1623 Menschen. Das sind 29 Personen mehr als am Sonntag. Gegenwärtig liegen 37 Personen stationär in Krankenhäusern, davon vier auf Intensivstationen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.