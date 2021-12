„Wir sind alle total erschöpft“: Nordhäuser Arzt appelliert an Vernunft

Ein negativer Corona-Test. Weil positive Tests allerdings zunehmen, steigt auch das Testaufkommen an PCR-Tests in den Laboren. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Nordhausen. Immer mehr Tests führen mittlerweile auch wieder zu deutlich längeren Wartezeiten auf die Testergebnisse. Ein Nordhäuser Arzt appelliert deshalb eindringlich an die Vernunft aller.

3G am Arbeitsplatz, Testpflicht in Schulen oder Arztpraxen – die vierte Corona führt auch im Landkreis Nordhausen zu deutlich mehr Tests auf das Virus. Kurzfristig hatte der Landkreis seine Schnelltest-Kapazitäten wieder deutlich ausgeweitet. Gab es im Oktober insgesamt 2.777 Schnelltests, waren es im November 11.215, in den ersten fünf Tagen im Dezember bereits 5239 Schnelltests, sagt Landratsamt-Sprecherin Jessica Piper. Mit dem Ergebnis, dass, wie Landrat Matthias Jendricke jüngst betonte, inzwischen auch asymptomatische Personen auffallen, die mit dem Virus infiziert und damit positiv sind.“ Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Montag auf den neuen Rekordwert von 772,5.

Alle positiven Schnelltests müssen durch einen gründlicheren PCR-Test geprüft werden. Einen Überblick zu den erfolgten PCR-Tests kann der Landkreis nicht geben, da sowohl die niedergelassenen Ärzte und Kliniken testen als auch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) eine Abstrichstelle unterhält. „Dessen Räumlichkeiten nutzt auch das Gesundheitsamt, um vormittags PCR-Tests durchzuführen. Allein dabei kommen täglich 50 bis 100 PCR-Tests zusammen, die Abstriche fahren wir danach direkt ins Labor“, sagte Sprecherin Piper.

Bundeswehr unterstützt bei Kontaktnachverfolgung

Wann die Ergebnisse vorlägen, hängte von den Kapazitäten in den jeweils beauftragten Laboren ab und variiere von etwa 24 Stunden bis zu drei Tagen. Kommt das Wochenende dazwischen, kann es sogar noch länger dauern. Welche Labore die Ärzte und Teststellen nutzen, obliegt ihrer Entscheidung. „Die Kapazitäten unseres Gesundheitsamtes sind angesichts der aktuellen Infektionszahlen stark belastet. Aktuell unterstützt uns die Bundeswehr wieder bei der Kontaktnachverfolgung. Am Wochenende helfen auch freiwillige Feuerwehren dabei, Quarantäne-Bescheide an die Betroffenen auszufahren“, sagt Piper.

Robert Sigmund, Chef des Thüringer Landesgruppe im Berufsverband der Deutscher Laborärzte bestätigt eine deutliche Zunahme des Testaufkommens, das gerade in der vierten Corona-Welle so hoch sei wie noch nie. „Hatten im Dezember einzelne Labore bis zu 4000 Tests pro Woche zu bewältigen, sind es jetzt bis zu 7000 und mehr“, sagte Sigmund. Ein deutlich höhere Aufkommen als bisher registriert auch Reinhard Kappe, Leiter des Bereiches Labordiagnostik im MVZ des Südhar-Klinikums in Nordhausen so. Neben der Klinik selbst betreut das Kliniklabor auch Kunden aus dem niedergelassenen Bereich. „Je höher die Inzidenz, desto höher ist auch das Testaufkommen“, sagt Kappe. Sein Labor betreibt zwei getrennte Teststrecken für Not- und Standardtests, beide seien aktuell komplett ausgelastet. Ohne Überstunden gehe es mitunter nicht mehr.

Aktuell ist von fünf PCR-Abstrichen mindestens einer positiv, rechnet André Hoy, Allgemeinmediziner in Ellrich und Leiter der KV-Regionalstelle Nordhausen vor. Die Testpflicht in Schulen und am Arbeitsplatz erhöhe das Testaufkommen insgesamt. Allein in seiner Gemeinschaftspraxis finden derzeit bis zu 20 PCR-Test pro Tag statt. Sein Labor schaffe es noch in 24 bis 48 Stunden, andere brauchten länger. Jede einzelne Infektion erfordere einen hohen Aufwand an Telefonaten mit den Betroffenen und Kontaktnachverfolgungen, und das alles neben der so wichtigen Impfkampagne.

„Wir sind alle total erschöpft. Mehr geht einfach nicht mehr“, sagt der Mediziner. Und dabei sei der Gipfel noch nicht einmal erreicht, mit dem rechne er frühestens Anfang des kommenden Jahres. Hoy sieht dringenden Handlungsbedarf für die Politik. Ein absoluter Lockdown müsse her, den habe es 2020 schon bei deutlich niedrigeren Inzidenzen gegeben. „Ich kann nur noch einmal eindringlich an die Vernunft aller appellieren, Kontakte zu reduzieren, die Aha-Regeln einzuhalten und sich impfen zu lassen“, sagte der Mediziner am Montag.

Folgende Berechnung von Allgemeinmediziner André Hoy soll die Belastung der Testenten und Kontaktnachverfolgenden im Landkreis verdeutlichen: Bei 673 positiven Fällen in den vergangenen sieben Tagen und einem Verhältnis negativer zu positiven Tests von 1:5 (Positivrate von 20 Prozent) entspricht das 3365 durchgeführte Test pro Woche bzw. 481 Tests pro Tag im gesamten Landkreis. Jeder Test bedarf laut Hoy mit Erfassung, Befragung, Durchführung und Versandt zwischen 10 und 20 Minuten – das ergibt zusammen 4800 bis 9600 Minuten oder zwischen 80 bis 160 Stunden Arbeitszeit pro Tag oder 15 Mitarbeiter, die acht Stunden am Tag nur mit Abstreichen beschäftigt sind.

Ist der Patient positiv, was im Durchschnitt 100 mal pro Tag festgestellt wird, werden sie oder er sowie die Kontaktpersonen informiert. Dieses Gespräch dauere im Durchschnitt zehn Minuten (wenn die Person gleich erreichbar ist). „Bei durchschnittlich zehn Kontaktpersonen pro Fall sind das 1100 Telefonate à zehn Minuten plus die noch nicht mitgerechneten 380 negativen Testpersonen, die auch informiert werden müssen. In der Summe sind das 14.800 Minuten oder 247 Stunden oder 31 Mitarbeiter, die acht Stunden am Tag die Personen kontaktieren“, so Hoy in seiner theoretischen Modellrechnung.

