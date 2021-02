In Laboren wird nach dem Sars-CoV-2-Virus gesucht.

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat am 22. Februar zwei Corona-Neuinfektionen registriert. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda damit bei 2136 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden, informierte das Landratsamt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog