Erfurt. Die Tests bei einer aus dem Urlaub zurückgekehrten Familie sind in einem Fall positiv. Dadurch erhöht sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Erfurt auf zwei.

Zweiter Corona-Fall in Erfurt bestätigt

In Erfurt hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf zwei erhöht. Wie Stadtsprecher Daniel Baumbach am Mittwochnachmittag bestätigte, handelt es sich um einen Erfurter Familienvater, der mit Frau und Kind einen Urlaub in einem Corona-Schwerpunktgebiet in Italien verbracht hatte.

Alle drei hatten direkt nach dem Urlaub einen Corona-Test durchführen lassen und haben sich laut Buambach seit ihrer Rückkehr zu Hause aufgehalten. Der Test verlief beim Vater positiv, bei Frau und Kind negativ. Wegen des vorbildlichen Verhaltens der Familie rechnet die Stadtverwaltung nicht damit, dass weitere Personen in Erfurt infiziert worden sein könnten.

Die Familie hält sich nun weiterhin in häuslicher Isolation auf und wird von Nachbarn versorgt. Allen drei Familienmitgliedern gehe es gut, sagt Daniel Baumbach.

Aktuell befänden sich in Erfurt vier Personen in häuslicher Isolation, darunter die drei Familienmitglieder.