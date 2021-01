Gewerkschaft: Arbeitgeber sollte beruflich genutzten Mund-Nasen-Schutz zahlen

Sie kümmern sich um die Hygiene in Büros, Schulen und Krankenhäusern – müssen sich aber um die eigene Gesundheit Sorgen machen: Nach Einschätzung der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) stehen einem Großteil der Reinigungskräfte in Erfurt nicht genügend kostenlose Atemschutzmasken zur Verfügung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Forderung: Beruflich genutzten Mund-Nasen-Schutz sollten die Arbeitgeber zahlen

Immer wieder komme es vor, dass Reinigungsfirmen beim Arbeitsschutz knausern und Beschäftigte den benötigten Mund-Nasen-Schutz aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, informiert die Gewerkschaft. „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten der beruflich genutzten Masken sitzenbleiben. Besonders schwer ist es für Teilzeitkräfte und Minijobber. Das muss sich schnell ändern", sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Ralf Eckardt.

Laut Arbeitsagentur 2600 Menschen in der Landeshauptstadt im Bereich Gebäudereinigung tätig

Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es in Erfurt rund 2600 Beschäftigte in der Gebäudereinigung.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zähle zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, betont Eckardt. Daran dürfe nicht gespart werden – „das Tragen einer Atemschutzmaske ist aktuell Pflicht und erst recht notwendig, wenn Beschäftigte sich am Arbeitsplatz einer erhöhten Infektionsgefahr aussetzen".

Reinigungskräfte am besten mit FFP2-Standard, statt einfacher OP-Maske ausstatten

Die Gewerkschaft fordert die Reinigungsfirmen in der Region dazu auf, für ausreichend Atemschutzmasken zu sorgen, am besten nach dem FFP2-Standard. „Betroffene berichten davon, dass sie bislang – wenn überhaupt – nur eine einfache OP-Maske kostenlos bekommen. Wenn es nach dem Arbeitgeber geht, soll die dann mehrere Tage halten. Wer den Mundschutz mehrmals täglich wechselt, muss dafür selbst aufkommen“, berichtet der Gewerkschafter.

Lohnzuschlag laut Rahmentarifvertrag hält Gewerkschaft für angebracht

Aus Sicht der IG BAU muss für das Tragen der Atemschutzmaske der

Erschwerniszuschlag im Rahmentarifvertrag gezahlt werden. Viele Firmen verweigerten diese Zulage. Wer stundenlang unter einer Maske körperlich schwer arbeitet, habe den Lohnaufschlag verdient.