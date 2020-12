Heimat erleben: Wenn Eisenbahn-Begeisterung und technische Finesse zusammenkommen

Schon wenn man vor dem Haus von Rainer Dittmann steht, bleiben keine Zweifel daran, dass dort jemand mit einer ausgeprägten Eisenbahnleidenschaft lebt. Der gesamte Vorgarten des Hainspitzers – der Ort liegt westlich von Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis – ist aufwendig mit Eisenbahner-Memorabilia dekoriert. Das Ganze ist nicht nur schön anzusehen, sondern zeugt auch von handwerklicher Finesse. Das reicht bis hin zur Montage einer echten ICE-Nasenspitze über der Garage – zweifellos der Hingucker des Grundstücks.

Doch die Leidenschaft des Mannes für den Schienenverkehr und seine Fingerfertigkeit setzen sich auch im Inneren des Hauses fort. Auf dem Dachboden findet sich ein Zimmer, das neben weiteren Eisenbahn-Erinnerungsstücken vor allem eine ausgeklügelte, raumfüllende Modellbahnanlage beherbergt. Und diese ist alles andere als von der Stange.

Denn Dittmann ist gelernter Lokomotiv-Elektriker und hat über viele Jahre bei der Bahn in Erfurt in der Instandhaltung gearbeitet. Die Begeisterung für Schienenfahrzeuge reicht allerdings noch viel weiter zurück. Schon der Vater sei ein Eisenbahn-Fan gewesen. „Zu Weihnachten wurde eine kleine Anlage aufgebaut, mit der wir dann an Heiligabend spielen durften“, erinnert sich Dittmann. Wenn er mit dem Vater zum Bahnhof in Erfurt gefahren ist, seien ihm fast die Augen ausgefallen angesichts der Züge und Gleisanlagen. „Ich sage immer, ich habe Gleise statt Adern im Blut.“

Ursprünglich sollten hier nur Modellzüge der DDR-Reichsbahn rollen, mit der Zeit sind aber spätere Varianten hinzugekommen. Foto: Martin Schöne

Neben den vielen Eisenbahn-Originalen auf seinem Grundstück, bildet die Modellbahn unterm Dach das Herzstück seiner Leidenschaft. Seit fast 20 Jahren werkelt er an der komplexen Anlage, auf der heute satte 30 Züge der Spur H0 Platz finden. Um hier den Überblick nicht zu verlieren und im Betrieb nicht alles händisch steuern zu müssen, hat sich Dittmann einiges einfallen lassen. Während oben auf der Platte vor allem eine umfangreiche Bahnhofsanlage mit halbrundem Lokschuppen und zugehöriger Drehscheibe das Geschehen bestimmen, sorgen im Untergrund gleich zwei Schattenbahnhöfe sowie ein Gleiswendel für reibungslosen Zugverkehr. Die Schattenbahnhöfe sind beleuchtet und quasi kameraüberwacht. Übertragen werden die Bilder von unten kabellos auf einen Bildschirm direkt neben der Schaltkonsole der Anlage. Diese darf gut und gerne als Meisterstück analoger Eisenbahnelektronik gelten, hat Dittmann sie doch selbst geplant und konstruiert.

Eine Vielzahl an Anzeigen, Reglern und Schaltern erinnert nicht von ungefähr an echte Vorbilder. Über das Mehrebenen-Gleissystem ist eine Vielzahl von magnetischen Kontakten verteilt, die eine automatische Steuerung der Züge gewährleisten. Das heißt, wenn Rainer Dittmann zum Beispiel einen Zug an einem bestimmten Punkt losfahren lässt, starten kurz darauf nacheinander weitere Züge, um einen Platz vorzurücken, etwa um in den Schattenbahnhöfen stets einen fließenden Verkehr und Platz für nachrückende Züge zu gewährleisten. Schließlich wolle man nicht ständig unter die Anlage kriechen.

Die komplexe Schalttafel seiner Anlage hat Lokomotiv-Elektriker Dittmann komplett selbst konzipiert und ausgearbeitet. Foto: Martin Schöne

Das macht Dittmann kurz darauf dann aber doch – aber zur Illustration. Er entnimmt eine der selbstgebauten Platinen aus seiner Steuerungsanlage und allein anhand der vielen Relais, Kondensatoren und Verkabelungen wird schon deutlich, wie viel Detailarbeit über die Jahre in die komplexe Konstruktion investiert worden ist. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, zeigt Dittmann daraufhin, wie er in winzige Streckensignale noch winzigere Leuchtdioden einsetzt und diese mit kaum haardünnen Kupferkabeln verlötet. „Für das Basteln braucht es eine Mußestunde“, sagt er schmunzelnd. „Immer geht es nicht.“ Neben der technischen Seite will er auch an der Optik der Anlage noch viel ausbauen.

Und wie kam er nun zu der ICE-Nase? Die Tochter hat das in die Wege geleitet, als besonderes Geschenk für ihn. Ein Freund habe Kontakte zu einem Bahn-Wartungsbetrieb. Die Schnellzug-Spitze sei echt und auf deutschen Schienen unterwegs gewesen, erläutert Rainer Dittmann nicht ohne Stolz.

Die Einheits-Anlage

Ursprünglich wollte Rainer Dittmann seine Modellbahn-Anlage thematisch den Epochen drei und vier der DDR-Reichsbahn widmen.

Mit der Zeit fand er allerdings auch Gefallen an Dampflokomotiven sowie Zügen der Bundesbahn. Deshalb präge mittlerweile eine Art „Deutsche-Einheits“-Thema sein Zug-Portfolio. Selbst ein eigens modifizierter ICE dreht nun seine Runden auf der Anlage.

