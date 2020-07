Katharina Kleiber und Kristin Werner (rechts) kamen mit ihrem „Goldenen Erdbeer-Schokotraum“ zum Finale nach Jena. Erdbeeren und Blattgold sind nur zwei der Zutaten des opulenten Backwerks. Was man der Torte nicht ansieht: Kristin Werner aus Erfurt hat erst in der freien Zeit der vergangenen Wochen zum Backen gefunden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herzschlag-Finale bei der Thüringer Backzeit

Mit ihrem erfrischenden Spaghetti-Kuchen, inspiriert durch das beliebte Spaghetti-Eis italienischer Eis-Dielen, gewann Bärbel Abraham aus Leutenberg gestern die Kategorie „Kuchen“ der dritten Thüringer Backzeit. Aus einer kühlen Vanillemasse auf Biskuit, fruchtigem Erdbeerpüree und weißen Schokoladenraspeln arrangierte sie ihren Backzeit-Kuchen, den sie als letzte Kandidatin gestern in der Konditorei Gräfe in Jena der Jury präsentierte – und gewann. Ein Herzschlag-Finale.

In der Kategorie „Torten“ gewann Nancy Klehm aus Erfurt mit einer süßen Verführung aus Mandel-Krokant, Eierlikör und Himbeeren, sehenswert arrangiert und mit Blattgold und Himbeeren aus dem eigenen Garten verziert, zum zweiten Mal die Thüringer Backzeit: Beim Finale überzeugte sie die Jury mit ihrem „Eierlikör-Kaffee-Traum“. Selbst Konditor Mario Gräfe aus Eisenberg und Bäcker Wolfgang Süpke aus Sömmerda zeigten sich beeindruckt. „Dabei war ich beim Backen der Verzweiflung nahe“, verriet Nancy Klehm. Doch die Selbstkritik war zu unberechtigt – mit klarem Punktevorsprung sicherte sie sich die Küchenmaschine.

Die gewann in der Kategorie „Kleingebäck“ Ann-Christin Klopfleisch aus Walkenried im Eichsfeld: sie hatte mit ihren fruchtigen Goldtröpfchenmuffins bei der Jury um OTZ-Vize Tino Zippel die meisten Punkte eingesammelt. Vor allem die fruchtige Maracuja-Quark-Füllung sicherte ihr den Sieg in dieser Kategorie. Rund 150 Leserrezepte für die schönsten Torten, Kuchen und Kleingebäcke für festliche Anlässe wurden für das dritte Backzeit-Magazin eingereicht. Die besten 50 davon haben es ins Finale geschafft und wurden gestern in Jena von der Jury verkostet. Und die Konkurrenz war groß: „Die Qualität war durchweg auf einem ganz hohen Niveau“, war Konditor Gräfe, der die Backzeit von Anfang an begleitet, beeindruckt. Ob schlichter Blechkuchen oder aufwändig gestaltete Torte, jedes vorgestellte Gebäck hatte einen besonderen Pfiff. Sei es die mit Getränkepulver gefärbte Schlagsahne oder das durch Puddingpulver ersetzte Mehl, mit vielen Tricks und Kniffen erstaunten die Kandidaten die gestanden Bäcker. Und nahezu jeder Kuchen und jede Torte hatte seine Geschichte: mal war es ein modernisiertes Gericht aus der Familie, mal die Lieblingstorte der Tochter und mal ein erfundenes Rezept. „Der Blechkuchen galt früher als das Fleisch der armen Leute“, wusste Bäcker Süpke. „Fleisch war früher Mangelware, aber Obst, Milch, Mehl, Eier und Butter waren gerade in den ländlichen Regionen vorrätig, also wurde fleißig gebacken.“

Dass sich diese Tradition bis heute gehalten hat, bewies die Thüringer Backzeit: Die jüngsten Teilnehmer waren 13, 14 und 15 Jahre alt, die erfahrensten weit über 70. Sie gaben ihre Backgeheimnisse gern weiter, sodass in Thüringen noch lange gebacken werden kann. Die neue Thüringer Backzeit soll am 14. August erscheinen.

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Backzeit-Finale der MGT im Kaffeehaus Gräfe. Kategorie Torten: Goldener Erdbeer-Schokotraum von Kristin Werner Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Robert Zengerling mit seiner Krämer-Brücken-Torte Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Schoko-Overload-Torte von Lisa-Marie Kachold Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Schweinchen im Schlammbad von Diana Eckstein Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Naumburger Hussiten-Kirschfest-Torte von Doris Seifert Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Fruchtige Rosentorte von Rotraud Dransfeld Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Goldene Hochzeit für Oma und Opa von Leonie Steinmetz Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Goldene Hochzeit für Oma und Opa von Leonie Steinmetz Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Madlen Pieter-Junge Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Backzeit-Finale der MGT im Kaffeehaus Gräfe Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Backzeit-Finale der MGT im Kaffeehaus Gräfe Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Sieger in der Kategorie Kuchen: Bärbel Abraham (Spaghetti-Kuchen) mit Tino Zippel (stellvertretender Chefredakteur Ostthüringer Zeitung) Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Bärbel Abraham präsentiert ihren Spaghetti-Kuchen Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Johannisbeer-Baiser-Torte von Margit Krieghoff Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Ann-Christin Klopfleisch zeigt ihre fruchtigen Goldtröpfchenmuffins Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Pokal-Übergabe in der Kategorie Kleingebäck: Ann-Christin Klopfleisch Goldtröpfchenmuffins und Nils R. Kawig (Chefredakteur Thüringische Landeszeitung Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Ann-Christin Klopfleisch zeigt ihre fruchtigen Goldtröpfchenmuffins Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Backzeit-Finale der MGT im Kaffeehaus Gräfe Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Marie-Christin Czerwinka zeigt ihre Vanillebuttercreme-Torte mit Mandelbiskuit gefüllt mit Himbeerfruchteinlage und Mandelkrokant (vegan) Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Marie-Christin Czerwinka zeigt ihre Vanillebuttercreme-Torte mit Mandelbiskuit gefüllt mit Himbeerfruchteinlage und Mandelkrokant (vegan) Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Der Schoko-Erdnuss-Karamell-Traum von Karina Weichold Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Backzeit-Finale der MGT im Kaffeehaus Gräfe Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena After Eight Plätzchen von Regina Schorch Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Die Rodsche Möhrentorte von Edeltraud Häcker Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Maria Werthmann präsentiert ihre Himmlische Himbeer-Frischkäse Torte Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Nancy Klehm präsentiert ihren Eierlikör-Kaffee-Traum Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Ann-Christin Klopfleisch zeigt ihre fruchtigen Goldtröpfchenmuffins, Bärbel Abraham präsentiert ihren Spaghetti-Kuchen, Nancy Klehm präsentiert ihren Eierlikör-Kaffee-Traum Foto: Sascha Fromm

Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Pokal-Übergabe in der Kategorie Torten: Siegerin Nancy Klehm (Eierlikör-Kaffee-Traum) mit Jan Hollitzer (Chefredakteur Thüringer Allgemeine) Foto: Sascha Fromm



Das war das Backzeit-Finale im Kaffeehaus Gräfe in Jena Jury-Mitglied Mario Gräfe Foto: Sascha Fromm