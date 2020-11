Kein Markt im Park am ersten Advent auf Burg Ohrdruf

André König sagte den für das erste Adventswochenende geplanten Markt auf der Burg Ohrdruf ab. Aufgrund der derzeit geltenden Rechtslage sei das Festhalten am Eröffnungstermin der Adventsmärkte Ende November in Ohrdruf unrealistisch und hinsichtlich der Planungsunsicherheit für alle Beteiligten unzumutbar, teilt Gartenkönig aus Suhl mit. Deshalb werde der erste Markt „Advent im Park“ vom 27. bis 29. November abgesagt.

In der Hoffnung, dass sich die allgemeine Situation Ende November verbessere, plane der Burg-Betreiber zunächst den Beginn der Märkte am darauffolgenden zweiten Adventswochenende, vom 4. bis 6. Dezember. Die Entscheidung darüber, ob die weiteren Termine vom zweiten bis vierten Advent realistisch und logistisch machbar seien, solle spätestens am 25. November, entsprechend der Pandemie-Situation getroffen werden.

„Wir werden alles versuchen, unter den gegebenen Bedingungen die geplanten Märkte zu realisieren, sofern die behördlichen Auflagen eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung ermöglichen und die Gesundheit aller Beteiligten nicht gefährdet ist“, erklärt König.