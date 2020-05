Münchenlohra. Der Pfarrbereich Niedergebra feiert am Sonntag eine Andacht in der Basilika Münchenlohra. Etwas Besonderes ist auf der großen Wiese geplant.

100 Tauben steigen in den Himmel von Münchenlohra

Die zehn Gemeinden des Pfarrbereichs Niedergebra feiern am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr in der Basilika Münchenlohra ihre erste Andacht mit Gemeindebeteiligung seit dem Lockdown, berichtet Regina Englert vom Südharzer Kirchenkreis. Passend zu Pfingsten, dem Geburtstag der Kirche, habe man sich für diesen Neuanfang etwas Besonderes ausgedacht. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Liane Köhn, freut sich sehr auf die erste gemeinsame Feier und auch auf das Danach. Denn nach der Andacht werden um 10 Uhr von der Wiese an der Basilika 100 weiße Tauben starten, die sie extra für diesen Anlass organisiert hat.

Die Taube, das Symbol für Pfingsten, fliegt gleich 100-fach gen Himmel und grüßt all die, die nicht an der Andacht teilnehmen konnten. Aktuell ist die Zahl der Kirchenbesucher noch begrenzt, da die Distanz von anderthalb Meter zueinander gewahrt werden muss, doch die Wiese bietet deutlich mehr Platz. „Bitte bringen Sie unbedingt Ihren Mund-Nasen-Schutz zum Gottesdienst mit und achten Sie auf die Abstandsregeln“, erinnert Liane Köhn. „Wir freuen uns auf die lächelnden Augenpaare, die über den Masken hervorblitzen“, schmunzelt sie.

Bis vor Corona hatte der Pfarrbereich Niedergebra für Pfingstsonntag noch eine Familienwanderung zu Rolfs Blick in Obergebra geplant. Hoch oben mit tollem Blick auf die Region wollte man dort Gottesdienst feiern und zusammen picknicken. Doch dann kam Corona. Und die Gemeinde hat sich etwas Neues ausgedacht.