Bleicherode: Kirche vergibt Einlasskarten für Heiligabend-Gottesdienste

Der Weihnachtsstern leuchtet am Eingang der St.-Marien-Kirche in Bleicherode.

Das Platzangebot in St. Marien ist – wie in allen Kirchen derzeit – aufgrund des Corona-Hygienekonzeptes stark begrenzt. Mit Blick auf Weihnachten hat sich die Kirchengemeinde deshalb zugunsten der Besucher ein Platzkartensystem überlegt.

Kostenfrei könne man sich die Karten ab sofort im Pfarrbüro abholen, berichtet Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises. Und nur mit dieser Karte sei ein Gottesdienstbesuch in Bleicherode am 24. Dezember in diesem Jahr möglich. Drei Termine sind Heiligabend: 10 Uhr Familienkirche sowie 16 und 18 Uhr weihnachtliche Festgottesdienste.

Die Gemeinde hat in dieser Woche Sonderöffnungszeiten ihres Pfarrbüros eingerichtet. „Wir vergeben kostenfreie Einlasskarten, die gleichzeitig auch genaue Platzkarten sind und registrieren dabei die Besucher in einer Liste“, erläutert der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Christoph Maletz. Zudem will die Gemeinde ihre Heiligabendgottesdienste auch ins Netz stellen. Diese werden live über den YouTube-Kanal ausgestrahlt und sind auch später noch abrufbar.

St. Marien ist ab jetzt täglich geöffnet und lädt so auch zum individuellen Besuch ein.

Das Pfarrbüro ist in dieser Woche wie folgt geöffnet: Montag 9 bis 15 Uhr, Dienstag 10 bis 16 Uhr, Mittwoch 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr und Sonntag 11 bis 13 Uhr.