Bibelwoche in Worbis: Feuer, Erde, Wasser und Luft

„Kirche.findet.Stadt. die Zweite“ heißt es vom 2. bis 6. März in Worbis. Das sei ein Angebot im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche, zu der die katholische und die evangelische Kirchengemeinde einladen, erklärt Pfarrer Markus Hampel. „An fünf verschiedenen Orten wollen wir die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft mit der Bibel zusammenbringen.“ Neben der Erfahrung vor Ort soll ein biblischer Text mit einem kurzem Impuls anregen, den Elementen neu auf die Spur zu kommen. Am Montag, 2. März, um 16 Uhr startet die Aktion auf dem Hubschrauberlandeplatz am Eichsfeld-Klinikum in der Elisabethstraße. Die folgenden Veranstaltungen sind am Dienstag, 3. März, 16 Uhr an der Friedhofskapelle auf dem Friedhof, am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Schlaggasse, am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Schwimmbad „Wipperwelle“ und schließlich am Freitag, 6. März, um 11 Uhr im „Keramik und mehr“ in der Langen Straße 17. Beide Gemeinden freuen sich auf viele Teilnehmer, die den Elementen nachspüren wollen.