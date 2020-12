Friedenslicht wird in Nordhausen verteilt: Drive-in-Methode wegen Corona

Die Tradition lebt. Trotz Pandemie. Und vielleicht ist das Friedenslicht in diesem Jahr so wichtig wie nie zuvor. Gemeinsam haben Kreis-Jugendfeuerwehr und Pfadfinder der Adventjugend das Licht aus Bethlehem am Samstag in Nordhausen verteilt.

Coronabedingt war es diesmal aber ganz anders als sonst. Die Übergabe des Friedenslichtes erfolgte auf dem Hof des historischen Landratsamtes – mit der Drive-in-Methode. Das heißt: Die Empfänger fuhren vor und blieben beim Licht-Empfang in ihren Fahrzeugen sitzen.

