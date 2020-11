Gottesdienst zu Nikolaus in Eisenach

Eisenach. Am 6. Dezember um 10 Uhr in der Nikolaikirche.

„Dass der Nikolaus Geschenke bringt, weiß jedes Kind – aber in Eisenach haben wir sogar ein Bild vom heiligen Nikolaus in der Nikolaikirche. Es sieht ganz anders aus, als man sich den Nikolaus gemeinhin vorstellt, denn dieser Nikolaus sieht aus wie ein katholischer Bischof und hat drei goldene Kugeln.“ Mit diesen Worten lädt Pfarrer Armin Pöhlmann zum Familiengottesdienst für den Nikolaustag am übernächsten Sonntag, 6. Dezember, in die Eisenacher Nikolaikirche ein, deren Patron der heilige Nikolaus ist.

Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Verantwortlich für die Gestaltung sind Pfarrer Armin Pöhlmann, Diakon Andreas Möller und „Bischof Nikolaus von Myra“.

Die Nikolaikirche, so Pöhlmann, biete unter Beachtung der Hygienevorschriften Platz für 90 Personen. Es gelte das Hygienekonzept der Kirchgemeinde. Die Besucher sind aufgefordert, Mund-Nasen-Schutz mitbringen und den Abstand von 1,5 Metern einhalten. Personen aus jeweils einem Haushalt können beieinander sitzen.