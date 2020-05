Seit Oktober liefen die Arbeiten am Kirchturm in Niedersynderstedt. Auch das restaurierte Ziffernblatt ist inzwischen wieder installiert.

Niedersynderstedter Kirchturmuhr erhält Ziffernblatt zurück

Die Sanierung des Niedersynderstedter Kirchturmes schreitet auch in Zeiten von Corona weiter voran. Bereits seit Oktober 2017 wird am Turm gearbeitet. Nachdem ihn ehrenamtliche Helfer vom losen Putz befreiten und frisch verfugten, konnte er im vergangenen Herbst durch die Firma „Bau und Ausbau Koch“ aus Magdala frisch verputzt werden. Im Anschluss wurde er im Ehrenamt oberhalb des Sockels mit zwei Lagen Farbe gestrichen.

Was noch fehlte, um den Anblick perfekt zu machen, war das neue Ziffernblatt der Turmuhr. Dieses wurde in diesem Monat durch die Firma „Turmuhren und Glocken Willing“ aus Gräfenhain mit dem generalüberholten Zeigergetriebe in luftiger Höhe montiert und an die funktionstüchtige Turmuhr aus dem Jahr 1919 angeschlossen. Somit hat die alte Dame fast pünktlich zum 100. Geburtstag ihr Ziffernblatt zurück. Derzeit kümmern sich Peter Heinrich und Heiko Kühne darum, dass die Uhr nach Jahren des Stillstands wieder einmal in der Woche per Hand aufgezogen wird.

Anhand historischer Fotografien, die anlässlich der Glockenweihe 1921 aufgenommen worden waren, wurde das Ziffernblatt wieder so gestaltet, wie es bereits 1919 aussah. Das Projekt wurde von der Sparkassenstiftung Weimarer Land mit 750 Euro unterstützt, weitere 651 Euro kamen aus dem Einwohnerfonds der Stadt Blankenhain, über den jeder Ortsteil selbst verfügen darf. Bei einer Einwohnerversammlung im September vergangenen Jahres sprachen sich alle Anwesenden dafür aus, den Großteil dieser Umlage für die Turmuhr zu verwenden. Die Restsumme wurde von einer kirchlichen Stiftung aus Baden-Württemberg übernommen.

Nun fehlt nur noch die Farbe unterhalb des Sockels im Turm. Hier war im Herbst der Putz noch zu nass, dass man ihn hätte streichen können. Nach diesem letzten Anstrich ist die Sanierung des Kirchturmes abgeschlossen. Doch das nächste Projekt wartet schon auf den kleinen, vorwiegend aus Frauen bestehenden Kreis aus Niedersynderstedt: Noch in diesem Jahr sollen die fünf Sprossenfenster auf der Nord- und Südseite des Kirchenschiffes erneuert werden. Dazu wurden bei einem Benefizkonzert im Herbst Spenden gesammelt. Ein positiver Bescheid vom Baulastfonds des Kirchkreises Weimar über 1500 Euro liegt vor, wofür ein privater Spender aus Weimar die kompletten Eigenleistungen der Kirchgemeinde übernommen hat. Sobald der Zuwendungsbescheid des Denkmalamtes des Weimarer Landes vorliegt, kann der Kirchgemeinderat die Arbeiten beauftragen.