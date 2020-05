Specksteinschnitzer im Kinderladen in Nordhausen

Frank Tuschy ist Gemeindepädagoge von Sankt Blasii in Nordhausen.

Nordhausen. Langeweile hat am Freitag keine Chance. Denn der Kinderkirchenladen von Sankt Blasii plant seinen nächsten Aktionstag.

Einen Aktionstag plant der Kinderkirchenladen (Kila) am Freitag, 29. Mai, ab 15 Uhr, kündigt Frank Tuschy, Gemeindepädagoge von Sankt Blasii, an. Alle Kinder können zu kleinen Handwerkern werden und Specksteine bearbeiten. Diese von Natur aus weicheren Steine dürfen mit Sägen, Hammer und Raspeln bearbeitet werden, um mit etwas Geduld und Ausdauer zum fertigen Kunstwerk zu werden. Dabei kann jeder eine Figur vom Lieblingstier oder schöne Symbole – wie zum Beispiel ein Herz zum Verschenken – entstehen lassen. Es ist geplant, diese Arbeiten wieder unter freiem Himmel auf dem Blasiikirchplatz an separaten Tischen zu verrichten.

Von der Begleitung durch Eltern und Großeltern, die sonst auf jeden Fall erwünscht ist, bittet Frank Tuschy vorerst noch abzusehen. Der Kinderkirchenladen befindet sich neben der Blasii-Kirche. Informationen über weitere Kila-Angebote gibt es bei Frank Tuschy telefonisch unter 03631 / 98 83 40 oder im Internet unter www.kinder-kirchen-laden.de